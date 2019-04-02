Samsatlı öğrenciler otizme dikkat çekmek için yürüdü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenciler, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ilçe içinde yürüyerek, Hükümet Konağı önünde açıklama yaptı.

Samsat Merkez Ortaokulu öğrencileri, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat Merkez Ortaokulu Müdürü Osman Uzun ve öğretmenleri ile birlikte, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için ellerinde afiş ve pankartlarla şehir içinde yürüyerek Hükümet Konağı önünde sözcüleri, Merkez Ortaokulu Öğrencisi Pınar Nur Demir tarafından açıklama yapıldı.

Burada bir açıklaya yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, erken tanı ve doğru bir eğitim ile otizmin kısmın de olsa kontrol altına alınabildiğini belirterek, duyarlılıklarından dolayı öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaymakam Yıldız, "Otizm, bir hastalık olmayıp, belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, gelişimsel bir bozukluktur. İnsanların bu kardeşlerimize çok dikkatli davranması ve sevgi ile yaklaşmaları büyük önem taşıyor. Onların yerinde bizler de olabilirdik. Bu bilinçle sizler de farkındalık oluşturmaya çalışıyorsunuz. Duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.