Samsatlı öğrencilere kitap dağıtıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde eğitimlerini sürdüren ortaöğretim öğrencilerine sınavlara hazırlık kitapları dağıtıldı.

Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine özel bir firma tarafından, Yükseköğretim Kurumları sınavlarına hazırlanan 8. sınıflara yönelik 5 bin 100 adet, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik ise 3 bin civarında hazırlık kitabı verildi. Çoğunluğu dar gelirli olan öğrencilere dağıtılan kitapların eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve sınavlarda başarının daha da üst seviyeye çıkarılması bakımından bu kaynak kitapların çok önemli olduğunu belirten Okul Müdürü Mustafa Çelik, kitapları gönderen özel firmanın yöneticilerine teşekkür etti. Çelik, "Bütün çabamız öğrencilerimizin biraz daha başarılarını arttırmaktır. Öğrencilerimiz zaman zaman yeteri kadar kaynak bulamayabiliyorlar. Bizler de bu açığı kapatmak için bazı firmalarla iletişime geçerek ücretsiz olarak kaynak temin etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz adına duyarlı olan firma ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.