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Samsat'ta 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman’ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.


Adıyaman ve ilçelerinde virüs vakasının görülmediği tek ilçe olan Samsat ilçesinde, Adıyaman'dan Samsat'ın Uzuntepe köyüne bayramlaşmaya gelen bir kişi ile temas eden 75 yaşındaki E.D. isimli bir kadın, yapılan testin pozitif çıkması üzerine, sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsat Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Uzuntepe köyünde 14 günlük karantina kararı alınırken, alınan karar sonrasında Samsat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köyün giriş ve çıkışları kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Jandarma ekipleri köy meydanında vatandaşları megafonla uyararak evlerinden çıkmamalarını, köyün karantina altında olduğunu duyurdu.


Ayrıca, tedbirlere uyulması şartı ile tarımsal faaliyetlere müsaade edilmesi, cuma ve vakit namazlarının toplu olarak kılınmaması, aksi taktirde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası verilmesi ve Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılması kararlaştırıldığı öğrenildi.

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