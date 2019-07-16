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Samsat'ta 15 Temmuz etkinliği

Adıyaman’ın Samsat İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'ın Samsat İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsat İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde resim ve elişi sergisi düzenlendi. Samsat İlçe Müftülüğünce şehitlerimiz için Merkez Hacı Ömer Camisinde mevlit okundu.


Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK tarafından döşenin el yapımı patlayıcın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın Örentaş Mahallesinde bulunan mezarı ziyaret edilerek dua edildi.


15 Temmuz akşamı ise Merkez İlkokulu Bahçesinde Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşların katılımı ile program düzenlendi.


Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşun Kaymakam Halid Yıldız, terör örgütlerinin her seferinde farklı metotlarla emellerine ulaşmaya çalıştıklarını, şu anda vatandaşlar üzende algı oluşturmaya çalıştıkları belirterek, bu ülkenin çok değerli olmasından dolayı burada yaşamanın ağır bedeli olduğunu ifade etti.


Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında İslam tarihinden örnekler vererek hak batıl mücadelesinin her zaman var olduğunu, Müslümanların daima uyanık olması gerektiğini söyledi.


Diğer bazı kurum amirlerinin konuşmalarının ardından şiirler ve ilahiler okunarak slayt gösterileri sunuldu. Saat 00:13'te salaların okunması ve dua ile program sona erdi.

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