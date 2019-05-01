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Samsat'ta AK Parti Kadın Kolları minik öğrencileri sevindirdi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde AK Parti Kadın Kolları anaokulu öğrencilerine kıyafet dağıtarak sevindirdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde AK Parti Kadın Kolları anaokulu öğrencilerine kıyafet dağıtarak sevindirdi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ve AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanı Zeliha Karakuş, Samsat Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli giyim malzemesi dağıttı. AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanı Zeliha Karakuş, dağıtılan giyim malzemeleri ile minik çocukların sevinçlerini, tebessümlerini görmenin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, sosyal sorumluluk bilinci ile özellikle kadın ve çocuklarla bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Karakuş, "Samsat ilçemizde bulunan anaokulumuzu ziyaret ettik. Minik çocuklarımıza giyim malzemeleri hediye ettik. Çocukların gözlerindeki ışıltı bizleri çok mutlu etti. Bizler sadece seçim sürecinde değil, her zaman halkımızla birlikteyiz. Özellikle kadın, çocuk ve yaşlılarımızı ihmal etmiyor, onları sık sık ziyaret ediyoruz. İhtiyaçlarının temin edilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı açıklamada duyarlılıklarından dolayı AK Parti Kadın Kolları başkan ve teşkilatına teşekkür etti.

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