Samsat'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Metin Kurt, İl Vaizi Mehmet Ali Çetinkaya, kamu kurum ve kuruluş amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program Kırmacık Köyü Yeşilbağ Mezrası İmam Hatibi Mustafa Bilgiç'in Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Daha Sonra Adıyaman İl Vaizi Mehmet Ali Çetinkaya "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu bir konferans verdi. Konferansa sonrası ilk ve ortaöğretim okulları arasında yapılan bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere nakdi ödül ve hediyeleri takdim edildi. Ödül dağıtımı sırasında bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Peygamber efendimizin hayatının konu edildiği bir kitaptan öğrencilerin sınava tabi tutulduğunu ve bu sınavda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.