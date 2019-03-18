Samsat'ta Çanakkale ruhu yansıtıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü Programında duygulu anlar yaşandı.

Samsat Hükumet Konağı bahçesinde Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Akın'ın Atatürk Anıtına çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra Yarımbağ köyü Ortaokulu Konferans Salonunda programa devam edildi. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Hanifi Yıldırım yaptıktan sonra Kuran-ı Kerim tilaveti ve akabinde Samsat Müftüsü Metin Kara, ülke genelinde yapılan 250 bin şehide 250 bin hatim duası yaptı.

Okul korosu, Çanakkale Türküsü ve Eledim Eledim türküsünü seslendirdi. Okul tiyatro grubu ise Çanakkale savaşından kesitler sundu. Tiyatro grubunun gerek kıyafetleri, sahne düzeni ve gerekse de başarılı sunumları göz doldurdu. Bu sırada bazı izleyicilerin duygulanarak ağladıkları görüldü.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitler Günü konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye girenler ile Samsat İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen en güzel şiir okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Program sonunda bir konuşma yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, sıcak, samimi ve duygu dolu bir program hazırlayan Milli Eğitim Müdürlüğü, Yarımbağ ilk ve Ortaokul Müdürü, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti.

Etkinlikler çerçevesinde yol boyunca Çanakkale Savaşının yaşandığı yıllarda giyilen kıyafetleri giyen öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile dizilerek, Çanakkale konusunda farkındalık oluşturdu. Okul içine Çanakkale Şehitliğinin maketi konuldu ve katılımcılara şekersiz üzüm hoşafı ikram edildi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkan Vekili Mustafa Akın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavaş Süleyman Aslan ve diğer kurum amirleri Şehit Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın kabrini ziyaret ederek, ailesi ile görüştü.