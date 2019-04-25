Samsat'ta çocuklar sirk gösterileri ile eğlendi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde düzenlenen sirk ve sokak gösterileri ile çocuklar doyasıya eğlendi.

GAP idaresi ile UNICEF arasında “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin Güçlendirilmesi Çalışma Planı” kapsamında ulusal ve uluslararası sirk sanatçılarının katılımıyla Samsat ilçesinde sirk gösterileri düzenlendi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen gösteriye Samsatlı çocuklar büyük ilgi gösterdi. Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Sahasında düzenlenen ve çeşitli ülkelerden gelen sirk sanatçılarının da aralarında bulunduğu sanatçılar, sirk ve sokak sanatlarının çeşitli alanlarını kapsayan gösteriler ile Samsatlı çocuklara büyük moral verdi.

Samsat ilçe Stadyumunda yapılan gösteriye Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken, diğer bazı kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, cambazların, palyaçoların ve dansçıların gösterilerini öğrencilerin büyük keyifle izlediklerini ifade ederek, Samsat ilçesinde bu tür gösterilerin yaygınlaşması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise bu tür gösterilerin çocuklar için önemine vurgu yaparak, başta İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli eğitim Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen bütün ilgililere teşekkür etti.

Kaymakam Yıldız, "Samsatlı çocukların bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Çocukların ve gençlerin psikolojik ve ruhsal olarak güçlenmesine imkan sağlayan bu tür etkinlikler, özellikle deprem ve sonrasını yaşamış Samsatlı çocuklar için ayrıca önemlidir. Çocuklarımız gösteriler ile doyasıya eğlenerek farklı bir gün yaşadılar. GAP İdaresi, UNICEF, İlçe Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne, gösterileri sunan sanatçılara ve emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.