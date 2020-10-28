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Samsat'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. kutlama programı Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı.


Çelenk koyma törenine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Halil Fırat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları katıldı.


Atatürk Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile çelenk sunma töreni sona erdi. 29 Ekim 2020 günü hükumet konağı bahçesinde törenlere devam edilecek.

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