Samsat'ta depremzede esnafların işyerleri yapılıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremde mağdur olan esnaflar, işyerlerini tekrar yapmak için çalışıyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde iş yerleri yıkılan esnaflar için çadır çarşı kurulmuş ve Adıyaman Valiliğinin koordinesinde yeni işyeri yapılması için temeller atılmıştı. Yaklaşık 20 işyeri bitme aşamasına geldi.

Bu aşamadan sonra esnaflar hızla işyerlerini tamamlamak için çalışıyor. Bazı esnaflar önümüzdeki günlerde yeni işyerlerine taşınmaya çalışırken, bazıları da bir aylık bir süre içerisinde işyerlerini tamamlayarak taşınmayı planlıyor.

Devlet imkanları ile kurulan çadır çarşının ilk etapta ihtiyaca cevap verdiğini ancak kalıcı işyerlerinin daha sağlıklı ve sağlam olacağını kaydeden depremzede esnaflar, artık ilçede hayatın normale dönmesi ve deprem psikolojisinden kurtulmak için işyerlerinin tamamlamak istediklerini ifade ediyor.