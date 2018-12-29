Samsat'ta esnaflar işyerline taşınıyor

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremde mağdur olan esnaflar yeni işyerlerine taşınıyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde iş yerleri yıkılan esnaflar için çadır çarşı kurularak, Adıyaman Valiliğinin koordinesinde yeni işyeri yapılması için temeller atıldı.

Bu aşamadan sonra esnaflar hızla işyerlerini tamamlamak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, bazı esnaflar yeni işyerlerine taşınmaya başladı. Devlet imkanları ile kurulan çadır çarşının ilk etapta ihtiyaca cevap verdiğini ancak kalıcı işyerlerinin daha sağlıklı ve sağlam olacağını kaydeden depremzede esnaflar, artık ilçede hayatın normale dönmesi ve deprem psikolojisinden kurtulmak için bir an önce işyerlerini tamamlamanın gayreti içerisine girdi.

Yeni işyerlerine taşınan esnafları ziyaret eden Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, esnafların kalıcı binalarda hizmet vermeye başlamanın sevindirici olduğunu ifade etti.

Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Müftüsü Metin Kara ve Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte esnafları ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Yıldız, "Samsat ilçemizde ciddi iki tane deprem yaşandı. Burada yaşayıp ta mağdur olmayan her hangi bir insan olamaz. Dolayısıyla esnaflarımız da çeşitli sıkıntılar yaşadılar. Bu sıkıntıları aşmak için Devlet imkanları ile çadır çarşı kuruldu ve kalıcı işyerlerinin temelleri atıldı. Geri kalan kısmını ise esnaflarımız kendi imkanları ile tamamladılar. Bazı esnaflarımız yeni binalarına taşındılar. Depremin izlerinin silinmesi bakımında da bu durum sevindiricidir. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bir an önce diğer esnaflarımız da binalarını tamamlayarak kalıcı işyerlerine geçerler. Allah milletimize böyle sıkıntılar yaşatmasın inşallah" ifadelerini kullandı.