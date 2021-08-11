Samsat'ta evlenmek artık daha kolay olacak

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde gençler artık daha kolay evlenebilecek.

Samsat'ta yaptırılan düğün salonunda salon kirası, kuaför, nişan elbisesi ve gelinlik gibi hizmetlerin bedava olacağı ve nikah töreninin baraj kıyısında yapıldıktan sonra tekne turunun da yine bedava yapılacağı bildirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsat ilçesinde yaptırılan göl manzaralı düğün salonunda, mutfak, lavabolar, mescitler ve giyinme odalarının da olacağı belirtildi.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Samsat Belediye Başkan Vekili İbrahim Işık, çok kısa bir sürede düğün salonunun hizmete gireceğini ve Samsat ilçesinde gençlerin evlenme işlerinin daha kolay olacağını belirtti.

Başkan Vekili Işık, "Belediye Başkanımız Halil Fırat'ın girişimleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçemizde bir düğün salonu yapılmaktadır. Temel atıldı ve çalışmalar hızla devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde de teslim edilecek. Bundan sonra ilçemizde evlenecek gençlerimize salonu ücretsiz tahsis edeceğiz. Bunun yanında nişan elbisesi ve gelinliği de ücretsiz vereceğiz. Zaten şu an nikah törenlerimiz baraj kıyısındaki tesislerimizde yapılmaktadır. Baraj turu yaptırarak farklı bir nikah merasimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Kamuoyu çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Hız vermeden Samsat halkına hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.