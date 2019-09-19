Samsat'ta Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Gaziler Günü törenlerle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ile mareşal rütbesinin verilişinin yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Samsat ilçe Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ve Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından Atatürk anıtına çelenk koymaları ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Çavuş İlkay Döner tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Merkez İlkokulu Öğrencisi Zeynep Toprak tarafından ise bir şiir okundu.

Daha sonra Mardin'in Derik ilçesinde askeri aracın geçişi esnasında teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal kabri başında anılarak Samsat Müftüsü Metin Kara tarafından dua yapıldı.

Törenlere Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Kerim Yapılı, Kıbrıs Gazisi Hasan Bekçi, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile bazı köy ve mahalle muhtarları katıldı.