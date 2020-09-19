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Samsat'ta Gaziler Günü kutlandı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi.


19 Eylül Gaziler Günü etkinliği Kaymakamlık önündeki Atatürk Anatına çelenk bırakılmasıyla başladı. Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Ertürk'ün çelenk bırakmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.


Programda Jandarma Uzman Çavuş Can Yalçın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Samsat Yarımbağ Ortaokulu öğrencilerinden M. Eren Tepe ‘Gazilerimiz' isimli şiirini okudu.


Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu'nun, Kıbrıs Gazisi Hasan Bekçi'ye hediye takdimi ile program sona erdi.

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