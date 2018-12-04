Samsat'ta gençlere ideal gençlik anlatıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenimlerini sürdüren gençlere ideal gençlik konulu konferans verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ali Özdemir tarafından, Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansa Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken, okul idarecileri ve Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Konferansta kategorilere göre gençler, ideal gençliğin nasıl olması gerektiği, dinimizde gençlere verilen önem, Peygamber efendimizin hayatından örnekler, vatanını ve milletini seven ve buna bağlı gençliğin yetiştirilmesi ve gençlikte kimlik sahibi olma gibi konular ele alındı.

Öğrencilere söz verilerek sorularının cevaplandırılmasından sonra Samsat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çelik tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ali Özdemir'e hediye takdimi yapıldı.