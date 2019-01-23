Samsat'ta İKA'nın Mali Destek Programı tanıtıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) 2019 Yılı Mali Destek Programı tanıtım toplantısı düzenlendi.

Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile okul müdürleri katıldı. Toplantıda İKA Uzmanları Serhat Karaduman ve Meral Karadağ Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerini kapsayan bölge planı ile ilgili bilgiler sunarak 2019 Yılı Mali Destekleri ile ilgili geniş bilgiler verdi.

Tarımda Rekabetçilik ve Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı konularında bilgiler sunan İKA Uzmanı Serhat Karaduman, programın amaçları, öncelikleri, kimlerin programa başvurabilecekleri, nereye ve nasıl başvuru yapılacağı ve başvuru tarihleri gibi korularda geniş bilgiler verdikten sonra katılımcıların sorularını cevapladı.

Program sonunda bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat ilçesi olarak ilçenin kalkınması ve ilerlemesi için proje üreteceklerini ifade ederek, başarılı bir sunum gerçekleştiren İKA uzmanları ile katılım sağlayan yetkililere teşekkür etti.