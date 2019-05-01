Samsat'ta imam hatipli öğrenciler mezuniyet programı düzenledi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri mezuniyet programı düzenledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen programa Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yelken, Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çelik, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Burada bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, eğitim öğretim hayatında bir kademeyi daha geride bırakan öğrencilere yüksek öğrenim hayatlarında başarılar diledi. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında, özellikle kız öğrencilerin en iyi şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için bütün imkanların kullanılacağını söyledi. Başkan Fırat, "Samsat'ın eğitim kalitesinin yükseltilmesi için her imkanlar ölçüsünde türlü desteği vereceğiz. Bizim için birer meslek sahibi olmalarından çok ahlaklı, inançlı, ailesi, yaşadığı toplum ve vatanına faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu öğrencilerimizin gözlerinden başarıyı okuyabiliyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyor, sağlık ve sıhhat içinde mutluluklar temenni ediyorum" diye konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Çelik ve öğrenciler mezuniyet pastası keserek misafirler ikram etti.