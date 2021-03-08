Samsat'ta kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kadınlar meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle GAP Kalkınma İdaresi, ÇATOM ve Samsat Belediyesi iş birliği ile ‘Samsat Güçlü Kadınları Fidanlığı' oluşturuldu. Samsat ilçesinde kadınlar 400 adet meyve fidanının dikimini yaptı.

Programa Belediye Başkanı İbrahim Halil Fırat, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile kadınlar katıldı.

Samsat Belediye Başkanı İbrahim Halil Fırat, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, belediye olarak kadınların her zaman yanında olacaklarını, Samsat'ın değişim ve gelişim içerisinde olmasında kadınlara büyük görev düştüğünü dile getirdi.