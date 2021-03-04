Samsat'ta korona virüs denetimi yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde esnaf ve vatandaşla yönelik Korona Virüs denetimleri yapıldı.

Ülke genelinde kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşların bilinçlendirilmesi ve alınan tedbirler ile belirlenen kurallara en üst seviyede uyulmasını sağlamak amacıyla Samsat ilçe merkezi ve bağlı köylerinde kurum amirleri tarafından denetimler yapılarak, vatandaşlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Dinamik denetim modeli" kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde bulunan işyerlerini denetleyen kurum amirleri, temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.