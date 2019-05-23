Samsat'ta Kuran kursu öğrencileri mezuniyet programı düzenledi

2018-2019 eğitim öğretin yılında, Adıyaman'ın Samsat İlçe Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş grubu Kuran Kursu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat İlçe Müftüsü Metin Kara ve Anaokulu Müdürü Mehmet Kütük katıldı.

Törende bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Metin Kara, konteynır kentte zor şartlarda hayatlarını sürdüren velilerin, çocuklarını yağmur çamur demeden okula getirmelerindeki özveri ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Müftü Kara, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın 4-6 yaş eğitim gruplarında aldıkları eğitimle hayata daha hazır bir motivasyonla başlayacaklardır. Daha iyi ve erdemli bir toplum için çocuklarımızın bu dönemde alacakları eğitimin çok önemli bir yeri vardır. Önümüzdeki dönemde de halkımızın teveccühüyle bu kurslarımızın sayısını artırmayı planlamaktayız. Özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı Kuran Kursu öğretmeni ve okul idaresine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yürütülen çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise yaptığı açıklamada kurs hocası, öğrenciler ve ailelerini tebrik ederek, çocukların öğrendiklerini daha da geliştirmeleri için ailelere büyük görev ve sorumluk düştüğünü söyledi.

Müftü Metin Kara'nın sorduğu sorulara doğru cevap veren minik öğrenciler ezberledikleri ayet, hadis, çeşitli şiir ve ilahiler okudular. Öğrencilere karne ve çeşitli hediye takdimiyle program sona erdi.