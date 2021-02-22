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Samsat'ta larva ile mücadele çalışmaları başlatıldı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde larva ile mücadele çalışmalarına başlandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde larva ile mücadele çalışmalarına başlandı.


Samsat ilçesinde zararlı haşerelerin üreme kaynaklarının kurutulması sinek, sivrisinek gibi haşerelerin yoğunluğunu ortadan kaldırılması amacı ile ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, haşerelerin üreme mevsiminden önce yumurta döneminde ilaçlama yaparak çöp konteynırları, çöp depolama alanı, su birikintisi gibi bölgelerde sinek, sivrisinek ve larva ile mücadele çalışmaları yürüttüklerini söyledi.


İlçemizde larva üremesinin engellenmesi için ilaçlama çalışmalarını önemsediklerini söyleyen Fırat," Yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Başta başta çöp depolama alanımız olmak üzere, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, su birikintileri ile yeşil alanlar da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunu yaparken insan sağlığı önemsiyor ve buna dikkat ediyoruz” diye konuştu.

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