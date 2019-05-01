Samsat'ta lezzetler yarıştı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yapılan yöresel yemek yarışmasında bir birinden güzel lezzetler yarıştı.

Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yöresel yemek yarışmasında 15 kadın marifetlerini sergiledi. Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Milli Eğitim Şube Müdürü Adil Ayyıldız, destekleyici firma yetkilisi Sıtkı Avcı ile Samsat ilçesinde yapılan son yemek yarışmasında birinci seçilen Zeliha Karakuş jüri olarak görev alırken, yöresellik, sunum şekli, görüntü, kullanılan malzeme, lezzet ve hazırlama zahmeti kategorilerinde puanlama yapıldı.

Yapılan puanlama neticesinde Kıymet Ertan yaptığı sarımsaklı hindi pilavı ile birinci, Şillik tatlısı ile Fahriye Avcı ikinci ve içliköfte ile Habibe Arda üçüncü oldu. Dereceye girenlere hediyeleri verildi. Jüri üyelerine ise plaket takdimi yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tepe, unutulmaya yüz tutmuş yemek ve tatlıların tekrar mutfaklarda pişirilerek, daha zengin bir mutfak kültürü kazandırılması amacıyla böyle bir etkinlik yapmayı düşündüklerini, bunu gelenekselleştirmek istediklerini ifade etti.

Burada bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, yarışmaya katılan bütün yemek ve tatlıların dereceye girmeye değer olduğunu, ancak kural gereği bir sıralama yapmak durumunda olduklarını belirterek emeği geçen katılımcılar ile Halk Eğitim Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında, sosyal ve kültürel faaliyetlerin çok az olduğu Samsat ilçesinde yapılan bu faaliyetin çok yerinde bir düşünde olduğunu söyledi.

Başkan Fırat, "Samsat'ın yemek kültürünün gün ışığına çıkarılıp yeni nesillere aktarılması ve yöremize ait geleneksel lezzetlerin bilinirliği ve tanınırlığını artırmak amacıyla düzenlenen yöresel yemek yarışması, ilçemizde aynı zamanda bir şenlik havası estirdi. İlçemizin kültüründen gelen geleneksel yöre mutfağı ile günümüz mutfağını buluşturarak çeşitliliği arttırmak gerekir. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere bize gelen projeleri değerlendirerek destekleyeceğiz. Emeği geçen bütün yetkililer ve yarışmacıları yürekten kutluyorum" diye konuştu.