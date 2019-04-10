Samsat'ta muhtarlar mazbatalarını aldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde köy ve mahalle muhtarları mazbatalarını aldı.

31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde seçilen 4'ü merkez, 16'sı köy olmak üzere toplam 20 muhtarlara mazbataları Samsat Kaymakamı Halid Yıldız tarafından verildi.

Samsat Kaymakamlığı Toplantı Salonunda bir araya gelen muhtarlara tek tek mazbatalarını veren Kaymakam Yıldız, muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Yıldız, "Samsat ilçemizde 5 yerleşim birimimizde yeni muhtar seçilirken, 15 eski muhtarımız yeniden göreve seçildiler. Vatandaşlarımızın demokratik tercihleri bu doğrultuda tecelli etti. Bir sonraki seçimlere kadar hep beraber el ele vererek ilçemizin huzur ve refahı için çalışacağız. Görevimizi yaparken demokratik, adil ve şeffaf olmak zorundayız. Bütün muhtarlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu