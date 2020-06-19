Samsat'ta öğrenciler sevindirildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde karne alamayan başarılı öğrenciler takdir ve teşekkür belgeleri ile sevindirildiler.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeni bu yılın ikinci eğitim öğretim döneminde karne heyecanı yaşanmadı. Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü takdir, teşekkür ve onur belgesi hak eden öğrencilerin belgelerini evlerinde verdi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, şube müdürleri ve okul idarecileri ile birlikte öğrencileri evlerinde ziyaret ederek belgelerini veren ekip öğrencilere birer kitap hediye etti.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, yaşanan pandemi dolayısıyla öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirterek, öğrencilerin evlerinde kaldıklarını ama öğretmenleri tarafından sosyal iletişim araçları veya ev ziyaretleri ile kendilerini yönlendirdiklerini söyledi.

Akın, "Bu dönem ne yazık ki karne heyecanı yaşanamadı. Ancak bizler öğrencilerimizi yalnız bırakmadık. Öğrencilerimizin belgelerini evlerine götürerek onların değerli olduğunu belirttik. Onları sevdiğimizi, önemsediğimizi göstermeye çalıştık. Bu arada tatilde yapılması gerekenler ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık yapılması konusunda yönlendirmelerde bulunduk. Öğrencilerimize mecbur kalmadıkça evlerinde çıkmamalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ettik" diye konuştu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde çok sıkı tedbirler aldıklarını ve bunun meyvelerini aldıklarını ifade ederek, öğrencilere gerekli desteği veren ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.