Samsat'ta seçim bilgilendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Süleyman Aslan, İlçe Emniyet Amir Vekili Musa Tarhan, Samsat Seçim Kurulu Müdürü Cevdet Akgün, kurum amirleri ile görev alacak sandık başkan ve görevlileri katıldı. Samsat Seçim Kurulu Müdürü Cevdet Akgün katılımcılara seçimde dikkat edilecek hususlar, oy kullanma şekli, gizli oy kullanmaya özen gösterilmesi, sandık ve evrakların güvenliği ile sayım tutanaklarının tanzim edilmesi ile ilgili olarak bilgiler vererek, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, bütün görevlilerin kanunlara uygun bir şekilde görevini yapmak sureti ile vatandaşların hür iradesinin sandığa yansıması için azami gayret ve itine göstermesi gerektiğini belirtti.

Kaymakam Yıldız, "Kamu çalışanları olarak bizler adil, demokratik ve tam tarafsız bir şekilde bütün adaylara ve siyasi partilere eşit mesafede durmak zorundayız. Bizlere verilen görevimizi bu bilinçle yerine getirmeliyiz. Hiçbir sorun yaşanmadan demokrasinin ana unsuru olan bu seçim sürecini tamamlamamız en içten dileğimizdir. Seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için alınması gereken tedbirler alınmaktadır. Sandık başkanı ve sandık kurulunda görev yapacak arkadaşların gayreti oldukça önem arz etmektedir. Seçimlerin ilçemiz, memleketimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.