Samsat'ta semt pazarı kuruldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde semt pazarı kuruldu.

Samsat Belediyesi öncülüğünde, Emine Fırat Taziye Evi önündeki geniş alanda kurulan Salı Pazarı yağmur yağışına rağmen ilgi gördü. Semt pazarı açılışına katılan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, alım gücünün çok düşük olduğu Samsat ilçesinde, halkın temel ihtiyaçlarını daha ucuza temin etmeleri ve farklı ürünlere bir arada ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla pazar kurma fikrinin doğduğunu belirterek, şiddetli yağmura rağmen vatandaşların pazara ilgi duymalarının sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Fırat, "Vatandaşlarımız bundan sonra her Salı günü bu pazar yerinde isten alışveriş yapabilecek, ister ürettikleri ürünlerini burada pazarlayabilecektir. ÇATOM ve Halk Eğitim Merkezinde yapılan el sanatları da burada halkımızın beğenisine sunularak satışları yapılacaktır. Önümüzdeki aylarda bu pazar daha da büyüyecek ve özellikle yoksul vatandaşlarımıza daha kaliteli ve ucuz hizmet sunacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.