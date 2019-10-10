Samsat'ta servis sürücülere eğitim

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde taşımalı servis yapan sürücülere eğitim semineri verildi.

Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda taşımalı sistemde taşıma işini yapan 37 sürücüye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik görevlileri ve Samsat ilçe Emniyet Amirliği trafik görevlileri tarafından ve eğitim semineri verildi.

Seminerde, Milli Eğitim Bakanlığı taşıma yoluyla erişim yönetmenliği, öğrenci taşıma uygulamaları sözleşme esasları ve taşıma güzergahları konularında bilgiler verildi. Ayrıca, araç sürücüsünün olumsuz örnek oluşturacak kılık kıyafet, araç içerisinde yüksek sesle konuşma, telefonla konuşma, yüksek sesle müzik dinleme, sigara ve alkol kullanımı gibi konular hakkında uyarılar yapıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, sürücülere okul servis araçları hizmet yönetmenliği, karayolları trafik yönetmenliği hükümlerindeki öğrenci taşıma uygulaması ile ilgili hususların açıklandığını, kurallara uyulmaması durumunda yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Samsat Kaymakam Halid Yıldız ise sürücülere kurallara titizlikle uyulması için uyarılarda bulundu.

Kaymakam Yıldız, "Hepimizin görevi öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitimlerini sürdürmesine olanak sağlamaktır. Hepimiz aynı amaca hizmet ediyoruz. Öğrencilerimizin taşınmasında uyulması gereken kurallar bellidir. Sürücülerimiz kurallara uyacak, idare ve trafik ekiplerimiz ise bunun denetimini titizlikle yapacaklar. Yeni eğitim öğretim yılımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.