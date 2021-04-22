Samsat'ta tütün ekimleri başladı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Ege tipi tütün ekimleri başladı.

Samsat ilçesinde özel sektöre pazarlanabilecek Ege tipi tütün ekimleri başladı. Vatandaşların bir kısmı eski sistem elle tütün ekerken, büyük bir kısmı ise makine ile ekimlerini gerçekleştiriyor.

Samsat ilçesinde geçen yıl 22 bin dönüm arazide tütün ekimi gerçekleştirilirken, ortalama bir dönümde 200 kilogram tütün elde edilebiliyor. 7 ayrı firmanın Samsat ilçesinde alım gerçekleştirdiği, ancak bu yıl 11 firmanın alım yapabileceği belirtiliyor.

Tütün ekimlerini yerinde görmek ve çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunmak üzere araziye giden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, tütünün Samsat ilçesi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, pazarlama sırasında daha iyi fiyat elde edilmesi için görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Başkan Fırat, "Samsat ilçemizin en önemli geçim kaynaklarından biri tütündür. Bu yıl en az 3 bin ton tütün üretileceğini öngörüyoruz. Zaman zaman vatandaşlarımızın tütünlerinin değerinden düşük fiyatlarla alındığı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu yıl bunun da titizlikle takipçisi olacağız. Tütün ekimlerimiz başlamış durumdadır. Bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.