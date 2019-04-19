Samsat'ta TYP kapsamında çalışacak kişilerin kuraları çekildi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında, Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliğince çalıştırılacak işçilerin kurası çekildi.

İşkur'un TYP kapsamında Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde 6 ay süre ile istihdam edilecek 100 kişinin belirlenmesi için Gençlik ve Spor Samsat İlçe Müdürlüğü bahçesinde halkın katlımı ile Kahta Noterliğince, 16 köyde ayrı ayrı olacak şekilde toplam 100 kişilik asil kura çekimi yapıldı.

Kura Çekimine İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ayaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Yelken, Köylere hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik, köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.