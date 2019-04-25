Samsat'ta uçurtma şenliği

Adıyaman'ın Samsat İlçesinde öğrenci ve velilerin katılımı ile uçurtma şenliği düzenlendi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü köy ve merkezdeki öğrencilere yönelik uçurtma şenliği düzenledi. Küçük Hasan ziyareti mevkiinde düzenlenen şenliğe katılan bütün çocuklara uçurtma hediye edildi.

Uçurtma şenliğine Samsat Kaymakamı Halid yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Emniyet Amir Vekili Musa Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, diğer bazı kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki öğrencilerle uçurtma şenliğinde bir araya geldiklerini belirterek, güneşli bir günde festival tadınla bir gün yaşadıklarını belirtti.

Kaymakam Yıldız, " Öğrencilerin moral düzeyini yüksek tutmak, onların birlik ve beraberliğini pekiştirmek için bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Çocuklarımızı toplumsal hayatın her alanına etkin katılımını sağlamak, üretken ve özgüveni yüksek tutmak için çeşitli sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere ihtiyaç vardır. Çocuklar ile birlikte unutulmaz bir 23 Nisan yaşadık. Öğrencilerimizin mutluluğu ile bizlerde mutlu olduk. Katılım sağlayan öğrencilerimiz ile emeği geçen idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şenlik sonrasında öğrencilere pamuklu şeker ile dondurma ikram edildi.