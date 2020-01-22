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Samsat'ta uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele toplantısı

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele toplantısı yapıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele toplantısı yapıldı.


Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve ilgili kurum amirleri katıldı. Samsat ilçe Sağlık Müdürü Şuayb Erdil, bir sunum gerçekleştirerek bağımlılık ile mücadele kapsamında yapmakta olduğu çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Sağlık Müdürü Erdil, "Devlet hastanemizde özellikle sigarayı bırakma konusunda sertifikalı ve gerekli donanıma sahip iki doktorumuz görev yapmaktadır. Bu anlamla her türlü yardımı yapmaya hazırız. Çocuklarımız ve gençlerimizi her türlü madde bağımlılığından korumak için tüm kurumlarımızla birlikte mücadele konusunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Başta Kaymakamımız olmak üzere her kurum üzerine düşen görevi yapmaktadır. Okul idarecileri ve irtibat görevlileri ile sürekli iletişim halindeyiz. İlçemizde ciddi bir sorunumuz olmamakla birlikte tedbiri elden bırakmıyoruz" diye konuştu.


Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise yaptığı konuşmasında, çocukları suça sevk edecek gerekçelerin ortadan kaldırılması, sosyal ve sportif aktivitelerin arttırılması ve mümkün ise iş olanakları veya zaman geçirebilecek, kendisine ve topluma faydalı olabilecek meşguliyetler bulunmasının yararlı olacağını, belediye olarak bu çalışmanın içerisinde olacaklarını söyledi.

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