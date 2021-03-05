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Samsat'ta yapılacak çalışmalar planlanıyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bahar ve yaz döneminde yapılacak çalışmalar planlanıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bahar ve yaz döneminde yapılacak çalışmalar planlanıyor.


Samsat ilçesinde bahar ve yaz döneminde yapılacak kanalizasyon, köy içi kilitli parke taşı, köy ve mezra yolları, içme suları, kültür evleri onarımlarının planlanması için Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, ilçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar ve Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ile birlikte köy ve mezralara giderek sorunları yerinde tespit etti.


KÖYDES kapsamında yapılacak çalışmaların tespiti için köyleri gezen Kaymakam Alemdaroğlu, kamu kaynaklarının en etkin ve verimli kullanılması için sorunların yerinde tespit edildiğini söyledi.


Kaymakam Alemdaroğlu, "Köylerimizin ihtiyaçlarını aciliyet ve önemine göre sıralayarak, planlamamızı yapmaktayız. Bize ayrılan ödenek ile daha çok iş yapabilmenin çabasını vermekteyiz. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve refahı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz" diye konuştu.

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