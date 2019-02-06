Samsat'ta ziraat odası başkanlığı seçimi yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, ziraat odası seçimlerinde Kadir Kuştepe başkan seçildi.

Samsat Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda yapılan ziraat odası seçimlerine eski başkan Bülent Fırat ve Kadir Kuştepe aday oldu. 20 delegeden 18'i oy kullandı. Kullanılan oyların 10'unu Kadir Kuştepe, 8'ini ise Bülent Fırat aldı. 10 oyla Kadir Kuştepe Samsat Ziraat Başkanı olarak seçildi.

Sayım sonunda bir açıklama yapan Kadir Kuştepe, kendisine destek versin veya vermesin seçimlerde oy kullanarak, demokratik tercihini yapan bütün delegelere teşekkür etti.

Kuştepe, "Samsat'ın tarım alanında yapılması gereken çok işi var. Yeni fikirler ve projelerle çiftçilerimizi destekleyeceğiz. Özellikle sulu tarım ve modern tarımın yaygınlaşması için bütün gücümüzle çalışacağız. Seçimlerin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.