Sanayi ve Ekonomi Platformu Vali Aykut Pekmez Başkanlığında toplandı

Adıyaman'ın sanayi ve ticaretinin rekabet edilebilirliğinin ve verimliliğinin artırılarak, ilin rekabetçilik analizinin yapılması ve rekabetçi sektörlerin gelişimini sağlayacak proje ve faaliyetleri uygulamak amacıyla Vali Aykut Pekmez Başkanlığında teşekkül eden “Adıyaman Sanayi ve Ekonomi Platformu” ilk toplantısını yaptı.

Vali Aykut Pekmez başkanlığında Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Kahta, Besni ve Gölbaşı kaymakamları, belediye başkanları, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, ilgili kurum amirleri, STK Başkanları ve sektör temsilcileri katıldı.

Gerçekleşen Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, “Adıyaman Sanayi ve Ekonomi Platformunun amaç ve hedeflerini içeren bir sunum yaparak, rakamlarla ilin mevcut sanayi ve ekonomi durumu ile ilgili bilgiler verdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, “Sanayi ve Ekonomi Platformunun amacı, Adıyaman Sanayi ve ekonomisine yöne veren kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası, üniversite, STK'lar arasındaki iletişim ağını sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla kuvvetlendirerek, bilgi alışverişini artırmak, işbirliği ve evrensel iş ahlakı çerçevesinde birlikte iş yapma kültürünü geliştirmek, serbest piyasa kuralları ile rekabet gücünü artırmak, kamu-üniversite-özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini geliştirmek ve daha yüksek bir katma değer oluşturarak toplumun refah seviyesini yükseltmek ve milli ekonomiye katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bugün ilkini düzenlediğimiz bu toplantıda sanayici ve iş adamlarımız ile sektör temsilcilerinden gelecek görüş ve öneriler sonucunda sektörün sorunlarını ve ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre belirleyerek bu sorunların çözümü noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunup gerekli adımları atacağız” diye konuştu.

Vali Aykut Pekmez'in konuşmasının ardından, toplantının amacı ve hedefleri ile ilgili olarak paydaşlar tek tek söz alarak gündem maddeleri üzerinde aktarmak istedikleri konularda görüş belirttiler. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişleri ve önerilerin ardından son buldu.