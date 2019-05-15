Sanko Holding çalışanları geleneksel iftarda buluştu

Bir asrı aşan bir süredir gerçekleştirdiği ve geleneksel bir boyut kazanan iftar yemekleri kapsamında Sanko Holding bünyesindeki Adıyaman İplik ve Çimento Fabrikası çalışanları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu ve Sanko Holding yöneticilerinin ev sahipliğinde, Sanko Tekstil ile Çimento Fabrikasında çalışanlara verilen iftar yemeğine, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri STK Başkanları ve Sanko Holding çalışanları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla açılan programda, ezanın okunmasıyla iftarlar açıldı.

İftar sonrası çalışanlarına seslenerek Ramazan Ayını kutlayan Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, “Bir asrı aşan süredir uygulanan Konukoğlu ailesi geleneği olan iftar yemeğinde bu yıl da sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozdurmasın. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için inşallah elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınız tebrik ediyorum” dedi.

Açılan iftar sonrası ve yapılan konuşmaların ardından Sanko Holding'de 15, 30 ve 35 yıl emek verenlere Vali Aykut Pekmez, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından personelin fotoğraflarının lazerle işlendiği kristal plaket, altın ve çeşitli hediyeler verildi.

Geleneksel Sanko çekilişinin de yapıldığı iftar programında kuralar protokol üyeleri tarafından çekildi. Şanslı isimler üzerinde Sanko logolu bastırılmış özel tam altın hediyelerini de Vali Aykut Pekmez ve protokol üyelerinin elinden aldı.