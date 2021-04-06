SANKO'dan sağlık çalışanlarına plaket

SANKO Holding'in Adıyaman İşletmesi tarafından sağlık çalışanlarına teşekkür plaketi verildi.

Korona Virüs (Covid-19) pandemi sürecinde iş yeri denetim ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı SANKO Holding Adıyaman İşletme Personel Müdürü Salim Eringin tarafından teşekkür plaketi verildi.

Sağlık personelleri Nuri Korkut, Nurten Girişit, Cuma Bağçe ve Halil Tuğ'a, işletmenin düzenli olarak maske, mesafe ve hijyen konusunda yaptıkları denetimlerden dolayı plaket takdim edildi.