Sansar 21 güvercini parçaladı

Adıyaman'da güvercin kümesine giren sansar, kümesteki 21 taklacı güvercini parçaladı.

Olay, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Abuzer Değirmenci'ye ait evin çatısında bulunan taklacı güvercin kümesine giren sansar güvercinleri parçaladı. Birinci katın çatısında bulunan kümesin içine giren sansar 65 taklacı güvercinden 21'ini parçaladı.

Çatıdan ses geldiğini duyan güvercinlerin sahibi Abuzer Değirmenci, çatıya çıktığında piyasa değeri 6-7 bin TL olan güvercinlerin parçalandığını fark etti.