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Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mustafa Güler idaresindeki 33 ALJ 394 plakalı tır sürücüsü, Gölbaşı Cankara Köyü yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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