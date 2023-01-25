Şarampole yuvarlanan kamyon alev topuna döndü: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan kamyon alev topuna döndü. Kamyonda bulunan 2 yaralı, AKEDAŞ ekipleri tarafından son anda araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Aşağı Dağlıca köyü yakınlarında Hacı Bayram Fırat idaresindeki inşaat malzemesi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Hacı Bayram Fırat ile kamyonda bulunan Hıdır Kılınç yaralanırken kamyon alev alarak yanmaya başladı. O esnada bölgede çalışmalar yapan AKEDAŞ ekipleri durumu fark ederek kaza yerine koştu. AKEDAŞ ekipleri, alev topuna dönen kamyonda bulunan her iki yaralıyı çıkararak, olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan her iki yaralı, önce Gerger Devlet Hastanesi'ne ardından ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.