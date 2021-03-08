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Şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Belören Beldesinden Gölbaşı ilçesine gitmekte olan Adil Yılmaz idaresindeki 46 ABS 258 plakalı Toyota marka otomobil Belören Beldesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Adil Yılmaz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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