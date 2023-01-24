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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mahmut Erdem idaresindeki 27 F 7366 plakalı Honda marka otomobil, Karaburun köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.


Meydana gelen kazada yaralanan Mahmut Erdem, sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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