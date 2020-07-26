İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Sarı kız' örümceği Adıyaman'da görüldü

Adıyaman’da, görülen, halk arasında ‘Sarı kız’ adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen Camel Spider isimli örümcek görüldü.

Adıyaman'da, görülen, halk arasında ‘Sarı kız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen Camel Spider isimli örümcek görüldü.


Adıyaman merkeze bağlı Rezip Köyü civarında vatandaşlar tarafından görülen örümcek hem tedirginliğe neden oldu hem de vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekildi.


Dünyada ‘Camel Spider' olarak bilinen ülkemizde de ‘Sarı Ömer' ya da ‘Sarı kız' olarak adlandırılan örümceğin özellikle akrep, kertenkele, fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği öğrenildi.


Sıcak iklimlerde gece ortaya çıkan Sarı kız örümceğini gören vatandaşlar, örümceğin fotoğraflarını çektikten sonra zarar vermeden serbest bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.