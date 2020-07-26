‘Sarı kız' örümceği Adıyaman'da görüldü

Adıyaman'da, görülen, halk arasında ‘Sarı kız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen Camel Spider isimli örümcek görüldü.

Adıyaman merkeze bağlı Rezip Köyü civarında vatandaşlar tarafından görülen örümcek hem tedirginliğe neden oldu hem de vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekildi.

Dünyada ‘Camel Spider' olarak bilinen ülkemizde de ‘Sarı Ömer' ya da ‘Sarı kız' olarak adlandırılan örümceğin özellikle akrep, kertenkele, fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği öğrenildi.

Sıcak iklimlerde gece ortaya çıkan Sarı kız örümceğini gören vatandaşlar, örümceğin fotoğraflarını çektikten sonra zarar vermeden serbest bıraktı.