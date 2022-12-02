Şase numarası silik motorun sürücüsü gözaltına alındı

Adıyaman'da, şase numarası silinmiş olan bir motosikletin sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında seyir halinde olan plakasız bir motosikletten şüphelenen polis ekipleri motosikleti durdurarak incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin şase numarasının silinmiş olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şase numarası silinmiş ve plakası olmayan motosikleti detaylı incelemek üzere polis merkezine götürürken motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.