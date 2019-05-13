Satranç grup yarışmaları şampiyonları belli oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'ın ilk defa okul sporlarında Satranç Bölge Turnuvasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Adıyaman'da 4 gün süren turnuvada 13 ilden 30 takım ve 162 sporcunun mücadele ettiğini belirten Müdür Keleş, “Düşünerek yapılan her hamlede daha ilerisini düşünen sporcularımızın keyifli mücadelesi başarıyla tamamlandı. Ben farklı illerden gelen bütün takımlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren okul ve sporcularımızı kutluyorum” diye konuştu.

Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan, grubunda ilk dört dereceyi elde eden illerin takım ve sporcularına madalya ve katılım belgeleri Müdür Keleş ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz tarafından verildi.