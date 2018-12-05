Satranç il birinciliği turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman'da 3 gün süren, gençlerin ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği satranç yarışmalarına 106 öğrencinin katıldığını söyledi. Gençlerin satranç sporuna ilgisini artırmak için turnuva düzenlediklerini belirten Müdür Keleş, “3 gün süren satranç yarışmalarında öğrencimiz madalya için mücadele etti. Diğer sporlara göre daha farklı olan Satranç için hızlı düşünüp doğru hamleler yapmak gerekiyor. Bu spor aynı zamanda gençlerimize beyin jimnastiği olarak katkı sağlamakta. Ben turnuvaya katılan okullarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum” diye konuştu.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan, satranç yarışmaları sonunda Adem Duru birinci, Baver Sağlam ikinci, Medzan Şirin ise üçüncü oldu.