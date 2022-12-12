Satranç turnuvası sona erdi

Küçükler ve yıldızlar satranç il birinciliği yarışmaları 155 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Yenimahalle Spor Salonunda düzenlenen yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat ve öğrenci velileri tarafından madalyalar taktim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; “Satranç zor ve eğlenceli bir düşünce sporu olmasının yanı sıra beyin cimnastiğidir. Çocuklar kişisel gelişimdeki etkisi büyüktür. Gençleri bu spora teşvik gayretlerinin her biri altın değerindedir.

Adıyaman'da 4 gün süren, gençlerin ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği satranç yarışmalarına 155 sporcumuz katıldı. İl müdürlüğü olarak gençlerin satranç sporuna ilgisini artırmak gayret ediyoruz. Diğer sporlara göre daha farklı olan satranç için hızlı düşünüp doğru hamleler yapmak gerekiyor. Bu spor aynı zamanda gençlerimize beyin cimnastiği olarak katkı sağlamakta. Ben turnuvaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum” dedi.