Savcıların gözetiminde yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki binaların enkazından karot ve demir örnekleri alınıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, dışarıdan görevlendirilen savcıların gözetiminde, binaların yıkılış nedeninin belirlenmesi amacıyla binalardan karot ve demir örnekleri alınıyor.

Depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalardan karot ve demir örnekleri alan ekipler, numuneleri laboratuvar ortamında analiz ettikten sonra binaların yıkımına neden olan unsurları tespit edecek.