Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki göl kenarında bulunan sazlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi göl kenarında bulunan sazlık alanda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda kavak ağaçları zarar gördü. Yangının çıkış sebebi polis ekiplerince araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.