İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Adıyaman’da, sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, sazlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda bulunan Hasancık Köyü yakınlarında yer alan sazlıkta yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ise bir çok börtü böcek telef oldu.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.