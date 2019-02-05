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Seçim güvenliği toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerinin Adıyaman’da huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimlerinin Adıyaman'da huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Başkanlığında Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları Ayhan Akpay, Adem Kaya, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, jandarma ve emniyet personeli ile diğer ilgililer katıldı.


Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapılan toplantıda, seçimle ilgili genel esaslar ve yüksek seçim kurulunun almış olduğu kararlar değerlendirilerek, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler, siyasi partilerin yapacakları propaganda çalışmaları ile güvenlik ve asayişe dair Jandarma ve Emniyet görevlilerince bir sunum yapılarak, izlenecek yasal esaslar masaya yatırıldı.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Aykut Pekmez, “Bu toplantı ile amacımız yapılacak olan mahalli seçimlerde vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda seçim geçirmeleridir. Valilik olarak görevimiz vatandaşlarımızın hür iradesinin sandığa özgürce yansımasını sağlamaktır. Zaten Adıyaman demokratik olgunluğu özümsemiş barışın, huzurun ve hoşgörünün hakim olduğu bir ildir. Temennimiz, ilimizin sahip olduğu huzur ve hoşgörü atmosferi içerisinde bir seçim geçirmektir” diye konuştu.

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